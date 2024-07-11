Генштаб: РФ за добу втратила 1100 військових та 59 артсистем

Росія втратила у війні з Україною ще приблизно 1110 військових, 59 артсистем, 39 безпілотників, 17 бронемашин та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 11.07.24 орієнтовно склали: