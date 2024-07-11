За сутки больше всего боев на Покровском и Торецком направлениях – Генштаб

За прошедшие сутки на фронте произошло 146 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Больше всего боев зафиксировано на Покровском (42) и Торецком (24) направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 11 июля.

По уточненной информации, за минувшие сутки противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам четыре ракетных удара с применением девяти ракет, а также 56 авиаударов с использованием 68 КАБ. Кроме этого, совершил более 4000 обстрелов, в том числе 116 – с использованием реактивных систем залпового огня.



Агрессор наносил авиаудары в районах населенных пунктов, в частности, Липке, Волчанск, Борщево, Малые Проходы и Глубокое Харьковской области; Мирноград, Очеретино, Прогресс, Желательное, Волчье, Курахово, Урожайное, Макаровка, Сторожевое, Дружба, Торецк, Нью-Йорк и Новый Комар Донецкой области.

За минувшие сутки авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли 12 ударов по районам сосредоточения личного состава и ВВТ противника, а также поразили две артиллерийские системы и одну станцию РЭБ/РЛС.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные действия. Здесь произошло девять боевых столкновений в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

На Купянском направлении количество атак за сутки составило 10. Силы обороны отразили все штурмовые действия противника у Синьковки, Степной Новоселовки, Песчаного и Берестового.

На Лиманском направлении враг атаковал 14 раз в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское и Терны.

На Северском направлении украинские защитники отражали 17 штурмовых действий российских захватчиков вблизи Верхнекаменского, Белогоровки, Спорного, Раздолевки и Выемки.

На Краматорском направлении противник атаковал шесть раз в районах Григоровки, Временного Яра, Ивановского и Клещеевки.

На Торецком направлении враг совершил 24 атаки неподалеку от населенных пунктов Северного, Нью-Йорка, Торецкая и Делиевки.

На Покровском направлении нашими защитниками отражены 42 штурмовых действия в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Калиново, Лозоватское, Новоселовка Первая, Юрьевка, Евгеньевка и Карловка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения. Наибольшая концентрация вражеских атак была близ Новоалександровки.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 12 атак у Красногоровки, Георгиевки, Парасковеевки, Дальнего, Невского и Константиновки, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

На Времивском направлении враг совершил семь штурмов наших позиций в районе Водяного, Константиновки, Урожайного и Макаровки.

На Гуляйпольском направлении оккупанты пытались продвинуться в районе Гуляйполя, но потерпели неудачу.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения вблизи Малой Токмачки и Работино.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Две атаки россиян успеха не имели на левом берегу Днепра в районе Крынок.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, производит обстрелы населенных пунктов с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.