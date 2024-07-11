Первый сенатор-демократ публично призвал Байдена не идти на выборы
Питер Вельч от штата Вермонта стал первым сенатор от Демократической партии, который призвал президента Джо Байдена не идти на президентские выборы, сообщает Европейская правда.
Вельч отметил, что "ставки чрезвычайно высоки" и невозможно делать вид, что никто не заметил, как Джо Байден выглядел на дебатах, и избегать вопросов, которые возникли после того, несмотря на уважение к президенту.
"Я понимаю, почему президент Байден хочет участвовать в выборах. Однажды он уже спас нас от Дональда Трампа и он хочет сделать это еще раз. Но ему следует повторно оценить, является ли он наиболее удачным кандидатом для этого. По моему мнению – нет. Поэтому ради блага нашей страны призываю президента Байдена выйти из гонки", – отметил Питер Вельч.
Он продолжил, что, например, вице-президент Камала Харрис показала себя как хороший лидер, и в партии есть также другие "молодые энергичные губернаторы и сенаторы-демократы в "шатких" штатах".
Вермонт традиционно голосует за демократов, и сенатор отдельно акцентировал на этом.
"Президент Байден и вице-президент Харрис получили здесь лучший результат, чем где-либо. Но обычные жители Вермонта обеспокоены, что на этот раз он не сможет победить, и их пугает перспектива еще одного президентского срока Трампа", – отметил он.
Вермонт стал первым сенатором и уже 10-м членом Конгресса от Демократической партии, который призвал Байдена отказаться от участия в выборах.