Перший сенатор-демократ публічно закликав Байдена не йти на вибори

Пітер Вельч від штату Вермонту став першим сенатор від Демократичної партії, який закликав президента Джо Байдена не йти на президентські вибори, повідомляє Європейська правда.

Вельч зазначив, що "ставки надзвичайно високі" і неможливо вдавати, що ніхто не помітив, як Джо Байден виглядав на дебатах, та уникати питань, які виникли після того, попри повагу до президента.

"Я розумію, чому президент Байден хоче брати участь у виборах. Одного разу він вже врятував нас від Дональда Трампа і він хоче зробити це ще раз. Але йому слід повторно оцінити, чи є він найбільш вдалим кандидатом для цього. На мою думку – ні. Тож задля блага нашої країни закликаю президента Байдена вийти з перегонів" , – зазначив Пітер Вельч.

Він продовжив, що, наприклад, віцепрезидентка Камала Гарріс показала себе як хороший лідер, і в партії є також інші "молоді енергійні губернатори і сенатори-демократи у "хитких" штатах".

Вермонт традиційно голосує за демократів, і сенатор окремо акцентував на цьому. "Президент Байден і віцепрезидентка Гарріс отримали тут кращий результат, ніж будь-де. Але звичайні мешканці Вермонту стурбовані, що цього разу він не зможе перемогти, і їх жахає перспектива ще одного президентського терміну Трампа", – зазначив він.

Вермонт став першим сенатором та вже 10-м членом Конгресу від Демократичної партії, який закликав Байдена відмовитись від участі у виборах.

Раніше цього тижня ще троє сенаторів-демократів висловили сумнів у шансах Байдена перемогти.