СБУ задержала капитана судна, который вывозил украинское зерно из Крыма

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала капитана грузового судна под флагом Африки. Он вывозил из временно оккупированного Крыма украинское зерно, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"Служба безопасности задержала в акватории Одесской области иностранное грузовое судно и его капитана, работавшего на РФ. Корабль ходил под флагом одной из стран Центральной Африки, а его экипаж выполнял заказы оккупантов на вывоз украинского зерна из временно оккупированного Крыма" , - говорится в сообщении.

По данным следствия, в течение 2023-2024 годов судно неоднократно пришвартовывалось в морской порт Севастополя, чтобы забрать награбленную агропродукцию.

"Потом корабль транспортировал груз на Ближний Восток для продажи в пользу страны-агрессора. Для маскировки преступления капитан периодически выключал GPS-трекер судна и вносил недостоверные сведения в журнал маршрутов и стоянок плавсредства" , - рассказали в СБУ.

К тому же в конце мая 2024 года судно во второй раз зашло в закрытый порт Севастополя с выключенной системой AIS, где разгрузила груз из Турции. В дальнейшем судно вышло из порта, указав пункт назначения - г. Стамбул.

"Однако после включения системы "AIS" 2 июля судно зашло в один из портов Республики Молдова" , - добавили прокуроры.

Что известно о капитане корабля

Как добавили в СБУ, капитаном грузового судна является гражданин одной из стран Южного Кавказа, а именно Азербайджана. Кроме него в состав экипажа корабля входили еще 12 иностранцев.

В ходе обыска на борту судна обнаружены документы, средства навигации и другие вещественные доказательства преступной деятельности, в частности, документацию, выданную оккупационной администрацией Севастопольского морского торгового порта. Решается вопрос об избрании меры пресечения. Злоумышленнику грозит до 5 лет лишения свободы.