В МИД Швеции заявили о готовности передать Украине истребители Gripen

Министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрём заявил о готовности его страны в будущем передать Украине истребители Gripen. Об этом он сказал в интервью "Голос Америки", сообщает Европейская правда.

Объясняя, почему Стокгольм ранее приостановил поставку самолетов Киеву, глава МИД заявил, что такое решение приняли из-за того, что Украина пришла к выводу, что иметь одновременно две системы истребителей – и F-16, и Gripen – слишком много.

Он добавил, что речь идет о сложных системах, ведь это не только получить самолеты и подготовить пилотов, и внедрять две из них одновременно было бы слишком сложно.

"Но это не значит, что Швеция не открыта для продолжения с истребителями Gripens, если и когда программа F-16 будет завершена. Опять же, это дело Украины, а не правительства Швеции" , – отметил Билльстрём.

Министр указал, что из-за того, что Швеция не могла продолжать работу с истребителями Gripen из-за поступления Украине F-16, Стокгольм решил предоставить Киеву другие возможности, в частности специализированных самолетов ASC 890.

"Это будет означать, что мы даем что-то, что Украина может использовать в координации с воздушными истребителями F-16. Это даст Украине возможность лучше проводить воздушные бои, наблюдение и управление воздушными боями" , – отметил он.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что Швеция все еще может быть открытой для поставок Gripen в будущем, он ответил утвердительно.

"Да, да. Это просто практический вопрос... Я бы сказал, что F-16, которые сейчас внедряется в украинские ВВС, обеспечат вам большие и важные возможности. Когда это будет реализовано, тогда мы сможем начать говорить о воздушных истребителях Gripen... Но это решение приняло украинское правительство, а не шведское" , – сказал Билльстрём.

Ранее несмотря на планы Швеции поставить на паузу планы по поставке истребителей Gripen Украине президент Владимир Зеленский заявил, что считает необходимым тренировать украинских пилотов для полетов на этих боевых самолетах.