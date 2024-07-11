Дания присоединилась к коалиции беспилотников для Украины

Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен подписал соглашение о международном сотрудничестве в области беспилотников, в соответствии с которым Украина получит 1 миллион малых ударных дронов в течение ближайшего года, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Помимо прочего, соглашение подразумевает, что страны-участницы могут совместно финансировать общий пул для закупки малых ударных беспилотников для Украины.

"Ситуация в Украине остается очень серьезной. Нет никаких сомнений в том, что украинцам необходима постоянная и масштабная поддержка союзников. Дания обязалась поддерживать оборону Украины в течение следующих десяти лет. Этим соглашением мы даем понять, что держим свое слово" , - заявил Поульсен.

Он отметил, что беспилотники имеют решающее значение для обороны Украины, поэтому международное сотрудничество в рамках коалиции беспилотников так важно.

Коалицию беспилотников возглавляют Латвия, Великобритания и Украина.

Коалиция дронов

В ответ на неспровоцированную агрессию России союзники объединяют усилия, чтобы помочь Украине. Одним из ключевых шагов в этом направлении стало создание коалиции дронов. Эта инициатива имеет целью закупить и передать Украине беспилотные летательные аппараты для усиления ее обороноспособности.

В настоящее время в Международную коалицию беспилотников входят 15 стран - Латвия, Украина, Великобритания, Австралия, Германия, Дания, Италия, Канада, Литва, Нидерланды, Польша, Великобритания, Франция, Швеция, Дания и Эстония.

Как отметила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, украинская сторона налаживает тесное сотрудничество с партнерами, предоставляя им ценные данные, полученные в ходе боевого применения БПЛА в реальных условиях. Это позволяет коалиции дронов выбирать наиболее эффективные и соответствующие потребностям Украины модели беспилотников.