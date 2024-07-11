Во Франции произошел пожар в средневековом Руанском соборе

Во Франции произошел пожар в знаменитом Руанском соборе. Возгорание случилось на одном из шпилей готического собора, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Согласно изначальной информации Министерства культуры Франции, пожар был вызван "неправильным обращением" на месте реставрации металлического шпиля собора. В ожидании дополнительной информации первоначальные отчеты указывали на возгорание строительных лесов, в основном, защитных брезентов.

Мэр города Николя Майер-Россиньоль сообщил, что на шпиле Руанского собора продолжается пожар.

"Пожар на шпиле собора Руана продолжается. Происхождение на данный момент неизвестно" , - написал Майер-Россиньоль.

По данным префектуры Сена Приморская, огонь вспыхнул на вершине шпиля, который сделан не из дерева, а из металла, и в настоящее время на нем ведутся реставрационные работы. Государственные службы в настоящее время не знают, пострадал ли деревянный каркас.

По данным префектуры, собор был эвакуирован и установлен периметр безопасности.

???? Un incendie est en cours sur la flèche de la cathédrale de Rouen pic.twitter.com/yYdLio2v7j — BFM Normandie (@BFM_Normandie) July 11, 2024

Собор Нотр-Дам де Руан, также известный как Руанский собор, является одним из ярчайших примеров пламенеющей готики во Франции. Строительство собора началось в XI веке и продолжалось более 200 лет.

В 1876-1880 годах он был самым высоким зданием в мире (151 метр), но затем уступил этот титул Кельнскому собору. Собор пережил столетия войн, революций и стихийных бедствий.

Руанский собор является одним из важнейших архитектурных памятников Франции. Он включен в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.