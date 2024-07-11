В Германии оппозиция поддерживает возвращение военнообязанных мужчин в Украину

Если Украина обратится с соответствующей просьбой, Германия поможет вернуть ей военнообязанных мужчин. Об этом заявил глава партии "ХСС" Маркус Зедер в интервью Münchner Merku, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

По словам Зедера, правительство, если его возглавит ХДС/ХСС, вышлет украинцев призывного возраста в случае просьбы со стороны Украины.

В частности он выступил против того, чтобы украинским беженцам автоматического предоставлялись права на получение социальной помощи. По его словам, партия была сразу скептически настроена к этому.

Издание объясняет, что украинские беженцы, которые сбежали в Германию, получают помощь как граждане, а не как искатели убежища.

Возвращение военнообязанных в Украину

В апреле глава Министерства обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что украинские военнообязанные имеют обязательства перед своим государством. Поэтому Варшава предполагает помощь Украине в возвращении военнообязанных. В частности он предположил, что последним могут не продлить право на пребывание в Польше.

Аналогичный шаг также предположил глава Минобороны Литвы Лауринас Кащюнас. Он пояснил, что Вильнюс пока не рассматривает конкретных мер, впрочем, допустил ограничения социальных выплат или разрешений на работу.

Как отмечал глава Министерства иностранных дел (МИД) Дмитрий Кулеба, в вопросе возвращения военнообязанных речь идет о справедливости.

Тем временем в Польше сформируют легион добровольцев из украинцев, находящихся в странах ЕС для подписания контракта с Вооруженными силами Украины (ВСУ).