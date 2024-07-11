Генассамблея ООН рассмотрит резолюцию Украины по ядерной безопасности

Генассамблея ООН вынесет на рассмотрение подготовленный Украиной проект резолюции по ядерной безопасности. Его готовы поддержать еще десятки стран, сообщает РБК-Украина.

Об этом заявил постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица в Twitter.

По его данным, 11 июля Генассамблея ООН будет рассматривать проект резолюции "Безопасность и защищенность ядерных объектов Украины, включая Запорожскую АЭС". Его вносит Украина вместе с десятками партнерских стран, готовых поддержать.

"В проекте резолюции Генассамблеи напоминается, что на Саммите отмечалось, что любое использование ядерной энергии и ядерных установок должно быть безопасным, защищенным, надежно охраняться и не вредить окружающей среде и что украинские атомные электростанции и установки, в частности ЗАЭС, должны оставаться под полным суверенным контролем Украины в соответствии с принципами МАГАТЭ. Спасибо странам, которые еще до голосования поддержали проект и стали его коспонсорами" , - рассказал он.

По состоянию на сегодняшний день проект планируют поддержать: Албания, Андорра, Аргентина, Австралия, Австрия, Белиз, Бельгия, Босния и Герцеговина, Болгария, Канада, Коста-Рика, Хорватия, Кипр, Чехия, Дания, Эстония, Фиджи, Финляндия, Франция, Германия , Грузия, Греция, Венгрия, Исландия, Ирландия, Япония, Италия, Латвия, Либерия, Лихтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Микронезия (Федеральные Штаты), Нидерланды, Монако, Черногория, Новая Зеландия, Северная Македония, Норвегия , Португалия, Республика Молдова, Румыния, Сан-Марино, Сингапур, Словакия, Словения, Испания, Швеция, Швейцария, Тонга, Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Вануату.

Заседание начнется ориентировочно в 22:30 по Киеву.

Ситуация на Запорожской АЭС

Российские террористы захватили Запорожскую АЭС в начале вторжения в Украину в 2022 году. Они превратили станцию в военный объект, разместив там солдат и технику, а также заменяли территорию.

Украинская разведка зафиксировала использование дронов-камикадзе над ядерными реакторами ЗАЭС. Недавно россияне заявили об очередной "атаке дронов" на ЗАЭС, обвиняя в этом Украину.

Станция неоднократно переживала блекауты, и в "Энергоатоме" предупреждают, что окончание топлива в генераторах Запорожской АЭС может привести к катастрофе, подобной Фукусиме.