Австралия выделит Украине рекордный пакет военной помощи
Правительство Австралии намерено предоставить Украине еще $250 миллионов военной поддержки - это самая большая помощь от этой страны с момента вторжения России в Украину, сообщает Украинская правда.
Вице-премьер-министр и министр обороны Австралии Ричард Марлз объявил о пакете помощи в последний день саммита НАТО в Вашингтоне.
Как говорится в сообщении австралийского ABC News, саммит НАТО, который проходил на фоне турбулентности в американской политике, был в основном сосредоточен на усилении поддержки Украины.
Агентство ABC News подчеркнуло, что Австралия и другие партнеры из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, которые не являются членами НАТО, направили свои делегации для укрепления связей с альянсом на фоне опасений относительно китайской агрессии в регионе.
Австралийский военный пакет включает в себя управляемые ракеты и ракеты ПВО, противотанковое оружие, боеприпасы и партию ботинок.
Общая стоимость поддержки Австралии для украинских военных достигает 1,1 миллиарда долларов.
"Это не последний пакет, о котором мы объявляем. Мы будем продолжать поддерживать Украину столько, сколько нужно, чтобы Украина урегулировала этот конфликт на собственных условиях", – сказал Марлз.