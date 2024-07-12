Байден назвал вице-президента Харрис "Трампом"

Президент Джо Байден, закрывая саммит НАТО, второй раз за вечер публично перепутал фамилию человека, о котором говорит. Этот перечень ошибок затмил результаты саммита в США и стал самым обсуждаемым в США, сообщает Европейская правда.

На финальной пресс-конференции саммита Джо Байдена спрашивали не о прошедшем саммите, а о внутренней политике, и о том снимается ли он с выборов, а также вспомнили о его ошибке на украинском событии, когда ошибочно "дал слово Путину", представляя Зеленского.

Между тем, отвечая о продолжении своего участия в гонке, и о том, может ли Байден уступить место вице-президенту Камале Харрис, Байден снова допустил ошибку и перепутал ее фамилию. Иронично, что он назвал своего вице-президента "Трампом".

"Я бы не выбрал вице-президента Трамп быть вице-президентом, если бы я не считал, что она имеет достаточную квалификацию чтобы быть президентом" , – заявил он.

Байден не заметил своей ошибки и продолжил доказывать, что действующий вице-президент США готова к работе.

Несмотря на это, он исключил свое снятие с гонки. "Я считаю, что я наиболее квалифицированный" , – заявил он.

Стоит заметить, что саммит НАТО был для Байдена, по сути, предвыборным событием и имел целью доказать избирателям, что он готов работать. Однако он публично ошибся; а потом Байден оправдался за оговорку на украинском событии, но снова назвал Зеленского "Путиным".