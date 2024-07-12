Банки снизили ставки по кредитам на 0,5% – данные НБУ

Банки Украины в июне 2024 года снизили ставки по кредитам для населения. Кредитный портфель вырос.﻿ Об этом свидетельствуют данные Национального банка Украины (НБУ), пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

По данным НБУ, средние процентные ставки по новым кредитам банков для населения в национальной валюте составляли 34,1% годовых. Ставки упали на 0,5 п.п.

При этом банки снизили ставки по кредитам для предприятий в гривне с 15,3% до 15,2% годовых.

Кредитный портфель банков для населения вырос на 1,5% до 251 млрд гривен, для предприятий - на 1,6% до 791 млрд гривен.

Риски для банков

Ставки банков по кредитам для населения традиционно остаются выше 30% уже много лет из-за больших рисков невозврата средств.

В частности, ПриватБанк может выдать новые кредиты на 200-300 млрд гривен, если появится кредитоспособный спрос. По состоянию на 1 мая 2024 года ПриватБанк выдал кредитов на 102 млрд гривен, в том числе физическим лицам на 68 млрд гривен.

Напомним, НБУ в 2023 году начал цикл снижения учетной ставки, опустив ее с 25% до 15%. В марте НБУ снизил ставку до 14,5%, в апреле - до 13,5%, в июне - до 13,0%. НБУ объявит очередное решение по ставке в конце месяца - 25 июля. От учетной ставки зависит стоимость денег в Украине и ставки по кредитам для населения и бизнеса.