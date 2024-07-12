Генштаб: За сутки на Покровском направлении было 55 столкновений, всего на фронте – 120

За прошедшие сутки на фронте произошло 120 боевых столкновений между Силами обороны и российскими войсками. Наибольшее количество сражений зафиксировано на Покровском направлении – 55.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 12 июля.

По уточненной информации, за минувшие сутки агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар (с применением пяти ракет), сбросил более ста управляемых авиабомб, совершил 4480 обстрелов позиций наших войск и населенных пунктов.

Противник наносил авиационных ударов в частности, в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Веселое, Волчанск, Слобожанское, Глубокое, Купянск, Степная Новоселовка, Глушковка, Боровая Харьковской области; Лиман, Выемка, Ивано-Дарьевка, Калиновка, Часов Яр, Торецк, Северное, Нью-Йорк, Александрополь, Воздвиженка, Елизаветовка, Константиновка Донецкой области; Малая Токмачка Запорожской области; Тягинка и Токаровка Херсонской области.

В Харьковском направлении враг продолжал активные действия. В общей сложности здесь произошло шесть вражеских штурмов в районах Волчанска и Глубокого. Оккупанты задействовали для поддержки авиацию.

На Купянском направлении количество боевых столкновений в сутки составило семь. Силы обороны отражали атаки в частности в районах Синьковки, Ольшаной Харьковской области и Берестового Донецкой области.

На Лиманском направлении наши войска помешали одиннадцати штурмовым действиям противника в районах Макеевки и Невского.

На Северском направлении Силы обороны отразили восемь атак в районах Белогоровки Луганской области, Верхнекаменского, Раздолевки и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении украинские защитники пресекли пять попыток противника прорвать оборону наших защитников в районах Клещеевки, Временного Яра и Ивановского Донецкой области.

На Торецком направлении противник совершил 18 атак в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Железное и Нью-Йорк на Донетчине.

На Покровском направлении наши защитники отбивали 41 атаку оккупантов вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Калиново, Новоселовка Первая, Сокол, Прогресс, Яснобродовка и Карловка Донецкой области. Противник концентрировал усилия возле Новоалександровки, где прошло 14 боеприкосновений.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населенных пунктов Георгиевка, Красногоровка, Парасковеевка и Константиновка, где враг, по уточненной информации, шесть раз проводил штурмы наших позиций.

На Времевском направлении оккупанты совершили 11 штурмов наших позиций. Наиболее активно захватчики действовали недалеко от Урожайного Донецкой области, где провели семь атак.

На Гуляйпольском направлении обстановка существенных изменений не претерпела. Отбита одна атака захватчиков в сторону Гуляйполя. Потери позиций не допущены.

На Ореховском направлении произошло два боевых столкновения, в частности неподалеку от Малой Токмачки на Запорожье.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Дважды атаки россиян успеха не имели.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок врага не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ.