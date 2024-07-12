"Укрэнерго" увеличило объем ограничения электричества в п'пятницу из-за жары

В пятницу 12 июля энергетики будут отключать четыре очереди одновременно с 14:00 до 24:00, вместо анонсированных ранее 16:00 до 23:00.﻿ Об этом говорится в сообщении НЭК "Укрэнерго", сообщает Экономическая правда.

"12 июля облэнерго применяют ограничения потребления в течение всех суток. С 14:00 до 24:00 - для компенсации дефицита энергии в системе будут задействованы четыре очереди графиков почасовых отключений. В то же время в другие часы суток энергетики будут применять только три очереди", – говорится в сообщении.

Отмечается, что потребление электроэнергии в стране - на максимальной отметке для летнего периода. Причина ограничений - аномальная жара в Украине и Европе при значительном дефиците энергии в украинской энергосистеме в результате российских массированных ударов.