Британская разведка оценила потери в армии РФ за последние два месяца

Среднесуточные потери жителей России (убитыми и ранеными) в Украине в мае и июне 2024 года увеличились до максимумов с начала войны - 1262 и 1163 соответственно. Об этом говорится в разведывательном обзоре Министерства обороны Великобритании, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

Как отмечается в сводке, в общей сложности Россия потеряла убитыми и ранеными более 70 тысяч человек личного состава за последние два месяца.

По данным британской разведки, рост потерь отражает открытие Россией нового фронта в Харьковской области при сохранении прежнего темпа наступательных операций вдоль линии фронта. Хотя этот новый подход усилил давление на линию фронта, эффективная оборона Украины и отсутствие российской подготовки снижают способность России использовать любые тактические успехи, несмотря на попытки еще больше растянуть линию фронта.