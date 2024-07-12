РосСМИ пишут, что власти РФ заблокируют YouTube в сентябре

Замедление Youtube может быть не последней проблемой для россиян, сервис могут заблокировать в России уже в сентябре.﻿ Об этом пишет "Газета.ру", сообщает Экономическая правда.

"В течение июля-августа будет какая-то деградация, то есть в отдельных регионах будут ухудшаться условия работы YouTube. В каких-то будет замедляться, в каких-то - подтормаживать сайт, где-то приложение будет отваливаться. А в сентябре начнется блокировка" , - утверждает источник во властных кругах РФ.

В то же время пресс-секретарь Путина опроверг планы правительства страны о блокировке стримингового сервиса.