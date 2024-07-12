РосЗМІ пишуть, що влада РФ заблокує YouTube у вересні
Уповільнення Youtube може бути не останньою проблемою для росіян, сервіс можуть заблокувати в Росії вже у вересні. Про це пише російське видання "Газета.ру", повідомляє Економічна правда.
"Протягом липня-серпня буде якась деградація, тобто в окремих регіонах погіршуватимуться умови роботи YouTube. У якихось сповільнюватиметься, у якихось - підгальмовуватиме сайт, десь застосунок відвалюватиметься. А у вересні почнеться блокування", - стверджує джерело у владних колах РФ.
Водночас прессекретар Путіна Дмитро Пєсков відкинув плани уряду РФ про блокування стримінгового сервісу.
Раніше, російська телекомунікаційна компанія "Ростелеком" попередила про технічні проблеми в роботі обладнання Google, що може вплинути на якість роботи YouTube у РФ.