Шольц вступился за Байдена после ряда оговорок: "Замечательный агитатор"

Канцлер Германии Олаф Шольц выразил уверенность в когнитивных способностях и политической выносливости президента США Джо Байдена на фоне обсуждений в Демократической партии о возможном снятии его кандидатуры на выборах. Об этом он сказал в интервью PBS, сообщает Европейская правда.

По его словам, было бы большой ошибкой недооценивать Байдена. Глава правительства ФРГ назвал президента США "замечательным агитатором".

Канцлер Германии также высоко оценил лидерство президента Соединенных Штатов во главе НАТО, назвав его роль очень важной в последние годы и месяцы.

"Я просто могу сказать вам, с моей точки зрения, как человека, который разговаривает с Байденом, что он очень сосредоточен и очень интенсивно делает то, что должен делать президент США, чтобы возглавлять Альянс" , – сказал Шольц.

Накануне события с участием прессы в четверг во время саммита НАТО в Вашингтоне усилили впечатление, что вопросы к способности Байдена выиграть выборы и дальше занимать президентский пост могут только нарастать.

В частности, Байден несколько раз оговорился, ошибочно назвав "Трампом" вице-президента Камалу Харрис, и ошибочно назвал "Путиным" президента Украины Владимира Зеленского, когда приглашал его выступить, и потом повторил эту оговорку. Также заметили, что президенту приходилось часто прокашливаться.

Сам Байден во время саммита в очередной раз повторил, что не видит причин не баллотироваться из-за своего возраста и здоровья.