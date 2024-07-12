В "Резерв+" обновили данные 2,7 млн военнообязанных – Минобороны

На 12 июля 2,7 млн ​​украинцев использовали приложение "Резерв+" для обновления данных. Этого требует новый закон о мобилизации. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Екатерина Черногоренко, пишет Наталия Гурковская, РБК-Украина.

"2,7 млн человек обновили данные в "Резерв+". Приблизительно 90-100 тысяч граждан ежедневно обновляют данные онлайн" , - рассказала она.

По ее мнению, новый рекорд доказывает, что при всей дезинформации и классическом недоверии к новому, украинцы цифровизируются.

"Поэтому миллионы людей уже выполнили требование обновить данные, и им не понадобилось для этого стоять в очередях или просыпаться в 5 утра. Даже если ваш документ по каким-то причинам не сформировался, вы все равно уже выполнили основное требование - обновить данные" , - отметила Черногоренко.

Кроме этого замминистра подчеркнула, что факт обновления данных никак не ускорил получение повестки.

"Не ждите последних дней, когда нагрузка на систему будет самой большой" , - предупредила она.

Обновление данных по закону о мобилизации

18 мая вступил в силу новый закон о мобилизации, согласно которому все военнообязанные с 18 до 60 лет должны обновить свои данные. Сделать это нужно до 16 июля, воспользовавшись одним из удобных способов - через приложение "Резерв+", в ТЦК и СП или через ЦПАУ.

Отметим, что по данным на 7 июля сообщалось, что данные в "Резерв+" обновили уже более 2,3 млн украинцев.