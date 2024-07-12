Жители Запорожья получили гуманитарную помощь от Фонда Вадима Столара

Благотворительный фонд Вадима Столара организовал гуманитарную миссию в Запорожье, чтобы поддержать пострадавших от войны украинцев. Волонтеры привезли продуктовые наборы и организовали их выдачу, сообщается на сайте благотворительной организации.

“На третий год полномасштабной войны жизнь многих людей в Украине остается крайне тяжелой. У переселенцев, потерявших жилье, работу, нет средств к существованию. Жители прифронтовых городов, подвергающихся обстрелам, не могут получить самое необходимое.

Много запросов на помощь в наш Фонд поступило из Запорожья, поэтому мы решили отправить сюда гуманитарную миссию. Доказательством того, насколько людям нужна поддержка здесь и сейчас, может служить тем, что прием заявок на выдачу проднаборов мы закрыли фактически за час – так много было желающих” , – рассказала волонтер Фонда Наталья Приходько.

С начала масштабной агрессии Фонд уже осуществлял гуманитарные миссии в различные регионы Украины, а именно в Сумы, Харьков, Херсон, Николаев, Кривой Рог, Тернополь, горячие точки Донбасса и места жительства вынужденно перемещенных лиц на западе Украины.

“Цель наших гуманитарных миссий – поддержать наиболее необходимых тех, кто в этом особенно нуждается. И мы будем делать это столько, сколько нужно людям” , – сказал основатель Фонда Вадим Столар.

Отметим, что за более чем два года полномасштабной войны украинцы, пострадавшие от российской агрессии, получили от Фонда Столара более 15 тонн гуманитарной помощи и более 400 тыс. продуктовых наборов.