Жителі Запоріжжя отримали гуманітарну допомогу від Фонду Вадима Столара

Благодійний фонд Вадима Столара організував гуманітарну місію до Запоріжжя, аби підтримати українців, що постраждали від війни. Волонтери привезли продуктові набори та організували їхню видачу, повідомляється на сайті благодійної організації.

“На третій рік повномасштабної війни життя багатьох людей в Україні залишається вкрай важким. Переселенці, які втратили житло, роботу, не мають засобів до існування. Жителі прифронтових міст, які зазнають обстрілів, не можуть отримати найнеобхідніше.

Багато запитів на допомогу до нашого Фонду надійшло з Запоріжжя, тому ми вирішили відрядити сюди гуманітарну місію. Доказом того, наскільки людям потрібна підтримка тут і зараз, може слугувати те, що приймання заявок на видачу проднаборів ми закрили фактично за годину – так багато було охочих” , – розповіла волонтерка Фонду Наталія Приходько.

Від початку масштабної агресії Фонд уже здійснював гуманітарні місії до різних регіонів України, а саме в Суми, Харків, Херсон, Миколаїв, Кривий Ріг, Тернопіль, гарячі точки Донбасу та місця проживання вимушено переміщених осіб на заході України.

“Мета наших гуманітарних місій – підтримати найнеобхіднішим тих, хто цього особливо потребує. І ми робитимемо це стільки, скільки потрібно людям” , – сказав засновник Фонду Вадим Столар.

Зазначимо, що за більш ніж два роки повномасштабної війни українці, які постраждали від російської агресії, отримали від Фонду Столара понад 15 тонн гуманітарної допомоги та більш як 400 тис. продуктових наборів.