Большая приватизация: Кабмин утвердил стартовые цены гостиницы "Украина" и "ОГХК"

12 июля правительство утвердило стартовые цены и условия продажи гостиницы "Украина" и "Объединенной горно-химической компании", сообщает Экономическая правда.

Об этом сообщил глава Фонда госимущества Виталий Коваль.

Он напомнил, что стартовая цена предприятия "Отель "Украина" определена в размере 1,47 млрд грн. Стартовая цена АО "ОГХК" - 3,9 млрд грн.

Уже в понедельник, 15 июля, Фонд государственного имущества Украины проведет заседание аукционных комиссий по этим предприятиям, после чего будут опубликованы информационные сообщения о приватизационных аукционах.

"Хочу подчеркнуть, что большая приватизация - это не только о продаже крупных активов и наполнения государственного бюджета. Но и о привлечении инвестиций, создании новых рабочих мест, развитии территорий и, наконец, поддержке и развитии украинской экономики в эти непростые времена" , - написал Коваль.

Все аукционы по продаже объектов большой приватизации будут проходить в электронной системе "Прозорро.Продажи".

Справочно:﻿ Отель "Украина" расположен в центре Киева - в 200 метрах от метро "Майдан Независимости". Отель имеет 365 номеров, 8 конференц-залов, бизнес-центр, ресторан и другие объекты инфраструктуры (парковка, салон красоты, прачечная и т.д.).

АО "ОГХК" - крупнейшее в Украине предприятие по добыче и обогащению концентратов титановых руд. В состав компании входят Вольногорский горно-металлургический комбинат в Днепропетровской области и Иршанский горно-обогатительный комбинат в Житомирской области. Осенью прошлого года "ОГХК" возобновила отгрузку ильменитового концентрата на европейский рынок.

Напомним:

Председатель Фонда госимущества Виталий Коваль анонсировал планы приватизации ГП "Леанка" (Закарпатская область).