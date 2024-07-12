Велика приватизація: Кабмін затвердив стартові ціни готелю "Україна" та "ОГХК"

12 липня уряд затвердив стартові ціни та умови продажу готелю "Україна" та "Об'єднаної гірничо-хімічної компанії", повідомляє Економічна правда.

Про це повідомив голова Фонду держмайна Віталій Коваль.

Він нагадав, що стартова ціна підприємства "Готель "Україна" визначена в розмірі 1,47 млрд грн. Стартова ціна АТ "ОГХК" – 3,9 млрд грн.

Вже у понеділок, 15 липня, Фонд державного майна України проведе засідання аукціонних комісій по цих підприємствах, після чого будуть опубліковані інформаційні повідомлення про приватизаційні аукціони.

"Хочу підкреслити, що велика приватизація — це не лише про продаж великих активів та наповнення державного бюджету. Але й про залучення інвестицій, створення нових робочих місць, розвиток територій та, зрештою, підтримку і розвиток української економіки в ці непрості часи" , - написав Коваль.

Всі аукціони з продажу об’єктів великої приватизації відбуватимуться в електронній системі "Прозорро.Продажі".

Довідково:﻿ Готель "Україна" розташований в центрі Києва — в 200 метрах від метро "Майдан Незалежності". Готель має 365 номерів, 8 конференц-залів, бізнес-центр, ресторан та інші об'єкти інфраструктури (парковка, салон краси, пральня тощо).

АТ "ОГХК" — найбільше в Україні підприємство з видобування та збагачення концентратів титанових руд. До складу компанії входять Вільногірський гірничо-металургійний комбінат в Дніпропетровській області та Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат в Житомирській області. Восени минулого року "ОГХК" відновила відвантаження ільменітового концентрату на європейський ринок.

Нагадаємо:

Голова Фонду держмайна Віталій Коваль анонсував плани приватизації ДП "Леанка" (Закарпатська область).