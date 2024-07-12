Кабмин усовершенствовал механизм начисления зарплат на прифронтовых территориях

Кабинет министров сегодня, 12 июля, усовершенствовал механизм начисления зарплат на прифронтовых территориях, сообщает РБК-Украина.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

Сегодня Кабинет министров Украины принял разработанные Минреинтеграции изменения.

В целом это касается механизма повышения зарплат работникам, работающим в условиях интенсивных обстрелов на территории активных боевых действий.

Речь идет и о государственных служащих, и о работниках государственных учреждений.

Ранее список работников соглашался с соответствующей областной военной администрацией. Теперь, чтобы этот процесс проходил более оперативно, такой перечень будут согласовывать районные военные администрации.

Напомним, ранее программу "єВідновлення" расширили для граждан, чьи поврежденные или разрушенные дома расположены на прифронтовых территориях и территориях активных боевых действий.

Теперь с учетом ситуации безопасности комиссии на местах смогут проводить обследование уничтоженных и поврежденных объектов на территориях, где функционируют государственные электронные информационные ресурсы.

Более того, украинцам выделили дополнительные 7 млрд грн на программу "єВідновлення".