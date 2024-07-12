Кабмін удосконалив механізм нарахування зарплат на прифронтових територіях

Кабінет міністрів сьогодні, 12 липня, удосконалив механізм нарахування зарплат на прифронтових територіях, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Сьогодні Кабінет міністрів України ухвалив розроблені Мінреінтеграції зміни.

Загалом це стосується механізму підвищення зарплат працівникам, які працюють в умовах інтенсивних обстрілів на території активних бойових дій.

Йдеться і про державних службовців, і про працівників державних установ.

Раніше перелік працівників погоджувався з відповідною обласною військовою адміністрацією. Тепер, щоб цей процес відбувався більш оперативно, такий перелік погоджуватимуть районні військові адміністрації.

Нагадаємо, раніше програму "єВідновлення" розширили для громадян, чиї пошкоджені або зруйновані домівки розташовані на прифронтових територіях та територіях активних бойових дій.

Відтепер з урахуванням безпекової ситуації комісії на місцях зможуть проводити обстеження знищених та пошкоджених об’єктів на територіях, де функціонують державні електронні інформаційні ресурси.

Більше того українцям виділили додаткові 7 млрд грн на програму "єВідновлення".