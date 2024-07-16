Два российских "Шахеда" с начала суток залетели в Беларусь – ВСУ

Шахед зашел в Беларусь в 3 часа ночи и пролетел более 350 километров, для перехвата поднимали вертолет и истребитель, сообщает Украинская правда.

"Дрон-камикадзе типа "Шахед", который зашел в Беларусь в 8:40 утра курсом на Наровлю, уже, вероятно, долетел до Могилева. Ему на перехват в 09:15 с аэродрома "Барановичи" был поднят истребитель Су-30 ВВС РБ, а с аэродрома "Мачулищи" в 09:10 вертолет Ми-24 ВВС РБ" , – сообщает проект "Белорусские Гаюн".

Аналитики пишут, что беспилотник кружит над Беларусью и всего пролетел более 300 км. Это уже 4-й дрон-камикадзе, вошедший в воздушное пространство Беларуси начиная с 11 июля, и 2-й только за 16 июля.

Ранее ночью 16 июля другой "Шахед" вошел в Беларусь в районе с. Белая Сорока на территории Полесского радиационно-экологического заповедника и двигалась на север, в направлении Хойников. Далее БПЛА совершил поворот на юго-восток и, минуя Брагин, направился в сторону м.п. Комарин.

В 5 утра он покинул Белоруссию и вернулся на территорию Украины.

Воздушные силы ВСУ сообщили во вторник, что с вечера 15 июля и в течение суток 16 июля противовоздушной обороной "уничтожены два ударных БпЛА типа "Shahed", еще два "Шахеда" локационно потеряны в воздушном пространстве Беларуси".