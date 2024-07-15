ISW: РФ привлекла на войну недостаточно оснащенные подразделения из резерва

Аналитики Института изучения войны (ISW) предполагают, что военное командование России привлекло к боевым действиям недостаточно оснащенные подразделения из оперативного резерва для поддержки штурмовых атак на востоке Украины, сообщает Украинская правда.

"Российское военное командование, возможно, привлекло к боевым действиям недостаточно оснащенные подразделения, которые изначально должны были действовать как оперативный резерв, возможно, из-за ограничения российской оборонно-промышленной базы (ОПБ) или усилий, направленных на усиление текущих российских шлифовальных атак в Украине" , – говорится в отчете.

В обзоре отмечают, что украинский военный обозреватель Константин Машовец заявил 13 июля, что российское военное командование намерено сформировать 27-ю мотострелковую дивизию (2-я общевойсковая армия, Центральный военный округ) как оперативный резерв Центральной группировки войск (командование, которое сейчас руководит российскими наступательными операциями на Авдеевском и Торецком направлениях), который может быть введен в бой в случае развития украинского контрнаступления на Авдеевском направлении или российского наступления на Торецком направлении.

Машовец заявил, что российское военное командование, однако, перебросило 433-й мотострелковый полк 27-й мотострелковой дивизии, который укомплектован деградировавшими остатками 21-й мотострелковой бригады, в район к северо-западу от Авдеевки до полного восстановления ее боеспособности.

Обозреватель добавил, что российское военное командование досрочно перебросило 506-й и 589-й мотострелковые полки на Торецкое направление еще до того, как подразделения достигли "запланированных сроков".

В марте 2024 года Машовец заявлял, что российское военное командование планировало оснастить части 27-й мотострелковой дивизии только до 87 процентов от необходимого количества вооружения и техники, и что российское военное командование планировало подготовить 433-й, 506-й и 598-й мотострелковые полки к бою в конце весны или в начале лета 2024 года.

В обзоре указывается, что впервые ISW заметил сообщение о том, что части 27-й мотострелковой дивизии действовали под Авдеевкой в апреле 2024 года и под Торецком в начале июля 2024 года.

Замечание Машовца от 14 июля о том, что эти полки были развернуты для ведения боевых действий раньше, чем планировалось, может свидетельствовать о том, что российское военное командование отстало от запланированного графика укомплектования и вооружения и не смогло оснастить эти подразделения до целевой отметки в 87 процентов.

ISW ранее оценивал, что текущие усилия России по развертыванию вооруженных сил создают незначительное количество дополнительных сил, которые не сразу отправляются на фронт как подкрепление, которое Россия может использовать для постепенного создания оперативных резервов, но вряд ли российские ДШБ способны полностью обеспечить свои резервы.

Вместе с тем, предполагают эксперты, российское военное командование, возможно, также развернуло эти подразделения раньше, чтобы поддержать продолжающиеся штурмовые действия российских сил на востоке Украины.

Ключевые выводы ISW за 14 июля