ЕС будет бойкотировать саммит Венгрии из-за визитов Орбана – СМИ

Министры иностранных дел Европейского Союза намерены пренебречь саммитом по иностранным делам в Будапеште в августе, организовав собственный "формальный" саммит на то же время.﻿ Об этом сообщает Politico, пишет Вадим Ребрина, РБК-Украина.

Венгрия, председательствующая в Совете ЕС, планирует провести саммит по иностранным делам в Будапеште 28-29 августа.

Но после того, как премьер-министр этой страны Виктор Орбан препятствовал оказанию помощи Украине и самовольно встретился с российским диктатором Владимиром Путиным и лидером Китая Си Цзиньпином, многие министры иностранных дел ищут способ избежать еще одного, как они считают, пропагандистского шоу Орбана.

По словам трех дипломатов ЕС, верховный представитель ЕС по внешней политике Жозеп Боррель созовет министров на "формальный" совет по иностранным делам одновременно с саммитом Орбана.

"Если в этот же день состоится официальный совет по иностранным делам, организованный высоким представителем [Боррелем], министры не смогут поехать в Будапешт" , - сказал один из дипломатов.

Другой добавил, что, бойкотируя встречу в Будапеште, другие министры иностранных дел хотят "отправить четкий сигнал, что Венгрия не выступает от имени ЕС".

По данным Politico, этот план уже неофициально обсуждался с несколькими странами ЕС, включая Францию и Германию. В среду команда Борреля представит план 27 постоянным представителям ЕС.

"Мирное турне" Орбана

2 июля Орбан посетил Киев, где предложил президенту Владимиру Зеленскому прекратить сопротивляться российскому вторжению, сложить оружие и согласиться на "мирные переговоры".

5 июля Орбан уехал в Москву, где провел переговоры с Путиным.

После этого венгерский премьер отправился со своей "мирной" миссией в Китай.

В ЕС раскритиковали эти поездки, потому что они не были согласованы, а Орбана никто не уполномочивал говорить от имени всего блока.

Венгрия отменила визит в Будапешт министра иностранных дел Германии Анналены Бербок, потому что ее венгерский коллега Петер Сийярто неожиданно уехал с Орбаном к Путину.