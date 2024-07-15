РФ с начала вторжения потеряла 560 тысяч военных – данные Генштаба ВСУ

С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 560 тысяч военных, в том числе 1200 за минувшие сутки. Также вчера оккупанты потеряли 62 артсистемы, 41 беспилотник, 15 бронемашин и другую технику.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.07.24 ориентировочно составили:

личного состава – около 560 290 (+1 200) человек,

танков − 8 214 (+8) ед,

боевых бронированных машин – 15 826 (+15) ед,

артиллерийских систем − 15 324 (+62) ед,

РСЗО − 1 119 (+0) ед,

средств ПВО − 892 (+2) ед,

самолетов − 361 (+0) ед,

вертолетов − 326 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 148 (+41) ед,

крылатых ракет − 2 398 (+2) ед,

кораблей/катеров − 28 (+0) ед,

подлодок − 1 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн − 20 623 (+85) ед,

специальной техники – 2 569 (+3) ед.

В Генштабе уточнили, что общие цифры потерь РФ в крылатых ракетах и беспилотниках представлены с учетом уточнения за предыдущий период, потери за минувшие сутки представляются в обычном режиме.