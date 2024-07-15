РФ с начала вторжения потеряла 560 тысяч военных – данные Генштаба ВСУ
С начала полномасштабного вторжения Россия потеряла в Украине около 560 тысяч военных, в том числе 1200 за минувшие сутки. Также вчера оккупанты потеряли 62 артсистемы, 41 беспилотник, 15 бронемашин и другую технику.
Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Общие боевые потери россиян с 24.02.22 по 15.07.24 ориентировочно составили:
- личного состава – около 560 290 (+1 200) человек,
- танков − 8 214 (+8) ед,
- боевых бронированных машин – 15 826 (+15) ед,
- артиллерийских систем − 15 324 (+62) ед,
- РСЗО − 1 119 (+0) ед,
- средств ПВО − 892 (+2) ед,
- самолетов − 361 (+0) ед,
- вертолетов − 326 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 12 148 (+41) ед,
- крылатых ракет − 2 398 (+2) ед,
- кораблей/катеров − 28 (+0) ед,
- подлодок − 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн − 20 623 (+85) ед,
- специальной техники – 2 569 (+3) ед.
В Генштабе уточнили, что общие цифры потерь РФ в крылатых ракетах и беспилотниках представлены с учетом уточнения за предыдущий период, потери за минувшие сутки представляются в обычном режиме.