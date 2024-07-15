РФ з початку вторгнення втратила 560 тисяч військових – дані Генштабу ЗСУ
З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні приблизно 560 тисяч військових, зокрема 1200 за минулу добу. Також вчора окупанти втратили 62 артсистеми, 41 безпілотник, 15 бронемашин та іншу техніку.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.07.24 орієнтовно склали:
- особового складу − близько 560 290 (+1 200) осіб,
- танків − 8 214 (+8) од,
- бойових броньованих машин − 15 826 (+15) од,
- артилерійських систем − 15 324 (+62) од,
- РСЗВ − 1 119 (+0) од,
- засобів ППО − 892 (+2) од,
- літаків − 361 (+0) од,
- гелікоптерів − 326 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня − 12 148 (+41) од,
- крилатих ракет − 2 398 (+2) од,
- кораблів/катерів − 28 (+0) од,
- підводних човнів − 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн − 20 623 (+85) од,
- спеціальної техніки − 2 569 (+3) од.
У Генштабі уточнили, що загальні цифри втрат РФ у крилатих ракетах та безпілотниках подані з врахуванням уточнення за попередній період, втрати за минулу добу подаються у звичайному режимі.