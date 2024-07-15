РФ з початку вторгнення втратила 560 тисяч військових – дані Генштабу ЗСУ

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні приблизно 560 тисяч військових, зокрема 1200 за минулу добу. Також вчора окупанти втратили 62 артсистеми, 41 безпілотник, 15 бронемашин та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.07.24 орієнтовно склали:

особового складу − близько 560 290 (+1 200) осіб,

танків − 8 214 (+8) од,

бойових броньованих машин − 15 826 (+15) од,

артилерійських систем − 15 324 (+62) од,

РСЗВ − 1 119 (+0) од,

засобів ППО − 892 (+2) од,

літаків − 361 (+0) од,

гелікоптерів − 326 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня − 12 148 (+41) од,

крилатих ракет − 2 398 (+2) од,

кораблів/катерів − 28 (+0) од,

підводних човнів − 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн − 20 623 (+85) од,

спеціальної техніки − 2 569 (+3) од.

У Генштабі уточнили, що загальні цифри втрат РФ у крилатих ракетах та безпілотниках подані з врахуванням уточнення за попередній період, втрати за минулу добу подаються у звичайному режимі.