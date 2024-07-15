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РФ з початку вторгнення втратила 560 тисяч військових – дані Генштабу ЗСУ

РФ з початку вторгнення втратила 560 тисяч військових – дані Генштабу ЗСУ
Фото: Facebook

З початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні приблизно 560 тисяч військових, зокрема 1200 за минулу добу. Також вчора окупанти втратили 62 артсистеми, 41 безпілотник, 15 бронемашин та іншу техніку.

Про це повідомляє﻿ Генштаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати росіян з 24.02.22 по 15.07.24 орієнтовно склали:

  • особового складу − близько 560 290 (+1 200) осіб,
  • танків − 8 214 (+8) од,
  • бойових броньованих машин − 15 826 (+15) од,
  • артилерійських систем − 15 324 (+62) од,
  • РСЗВ − 1 119 (+0) од,
  • засобів ППО − 892 (+2) од,
  • літаків − 361 (+0) од,
  • гелікоптерів − 326 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня − 12 148 (+41) од,
  • крилатих ракет − 2 398 (+2) од,
  • кораблів/катерів − 28 (+0) од,
  • підводних човнів − 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн − 20 623 (+85) од,
  • спеціальної техніки − 2 569 (+3) од.

У Генштабі уточнили, що загальні цифри втрат РФ у крилатих ракетах та безпілотниках подані з врахуванням уточнення за попередній період, втрати за минулу добу подаються у звичайному режимі.

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