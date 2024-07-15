Трамп о пережитом покушении: "Я должен был бы быть мертвым"

Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал о моменте покушения на себя, которое произошло во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания. Об этом он сказал в интервью New York Post, сообщает Европейская правда.

В частности, Трамп поразмышлял над тем, как ему удалось выжить во время покушения.

"Я не должен быть здесь. Я должен был быть мертвым. Благодаря удаче или Богу, многие люди говорят, что это благодаря Богу я все еще здесь" , - сказал Трамп, показывая журналисту большой синяк на правом предплечье, который, по его словам, он получил, когда агенты бросились на сцену, чтобы защитить его.

Он также сказал, что хотел продолжать говорить после ранения, но Секретная служба настояла на том, чтобы он поехал в больницу.

"Я просто хотел продолжить говорить, но меня только что подстрелили" , – сказал он.

Трамп также сказал, что ценит звонок, который он получил от президента Джо Байдена. Он назвал его "замечательным" и "очень приятным".

Как известно, в субботу на предвыборном митинге Дональда Трампа произошел инцидент со стрельбой, во время которого он получил легкое ранение уха.

Один из участников события, оказавшихся в зоне поражения на трибунах, погиб, еще два человека получили ранения.

Спецслужбы застрелили нападавшего на Трампа, им оказался 20-летний Мэтью Крукс. В ФБР назвали инцидент покушением на убийство.