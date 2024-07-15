Трамп про пережитий замах: "Я мав би бути мертвим"

Кандидат у президенти США Дональд Трамп розповів про момент замаху на себе, що стався під час передвиборчого заходу у штаті Пенсильванія. Про це він сказав в інтерв'ю New York Post, повідомляє Європейська правда.

Зокрема, Трамп поміркував над тим, як йому вдалось вижити під час замаху.

"Я не повинен бути тут. Я мав був бути мертвим. Завдяки удачі або Богу, багато людей кажуть, що це завдяки Богу я все ще тут" , – сказав Трамп, показуючи журналісту великий синець на правому передпліччі, який, за його словами, він отримав, коли агенти кинулися на сцену, щоб захистити його.

Він також сказав, що хотів продовжувати говорити після поранення, але Секретна служба наполягла на тому, щоб він поїхав до лікарні.

"Я просто хотів продовжити говорити, але мене щойно підстрелили" , – сказав він.

Трамп також сказав, що цінує дзвінок, який він отримав від президента Джо Байдена. Він назвав його "чудовим" і "дуже приємним".

Як відомо, у суботу на передвиборчому мітингу Дональда Трампа стався інцидент зі стріляниною, під час якого він отримав легке поранення вуха. Один з учасників події, що опинилися у зоні ураження на трибунах, загинув, ще двоє людей отримали поранення.

Спецслужби знешкодили нападника на Трампа, ним виявився 20-річний Метью Крукс. У ФБР назвали інцидент замахом на вбивство.