В 59 бригаде проведут проверку после жалобы о потерях – Генштаб

В 59 отдельной мотопехотной бригаде имени Якова Гандзюка проведут проверку после информации о потерях. Направлена рабочая группа во главе с начальником Военной службы правопорядка Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ, пишет Сергей Пышкин, РБК-Украина.

Решение о выезде в зону ответственности соединения комплексной рабочей группы было принято главнокомандующим ВСУ Александром Сырским.

Что предшествовало

Парамедик-доброволец Екатерина Полищук недавно призвала президента Владимира Зеленского, как верховного главнокомандующего, провести проверку действий командира 59 ОМПБр.

Полищук заявила о преступных приказах, сознательной халатности, пренебрежении жизнью и здоровьем личного состава и действиях, которые привели к гибели большого количества военнослужащих, в том числе и с высоких руководящих должностей, а также устранению "несогласных" командиров.