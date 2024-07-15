На фронте за сутки 114 столкновений: на каких направлениях больше всего боев

За прошедшие сутки произошло 114 боевых столкновений. Больше всего боев зафиксировано на Покровском (41) и Торецком (20) направлениях.

Об этом говорится в сводке Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 15 июля.

По уточненной информации, за минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам три ракетных удара, с применением четырех ракет, 64 авиационных удара (суммарно 97 КАБ), задействовал для поражения 1168 дронов-камикадзе, совершил 4758 обстрелов, из них 79 из реактивных систем залпового огня

Авиационные удары противника, в частности, получили районы населенных пунктов Старица, Волчанск, Волчанские Хутора, Липцы, Ветеринарное, Борщево, Глубокое, Песчаное, Ковшаровка, Петропавловка Харьковской области; Макеевка Луганской области; Серебрянское лесничество; Ивано-Дарьевка, Нью-Йорк, Торецк, Александрополь, Лысичное, Волчье, Желательное, Ивановка, Новоселовка Первая Донецкой области; Львов Херсонской области.

За прошедшие сутки общие потери российских захватчиков составили 1200 человек. Кроме того, наши воины обезвредили восемь танков, 15 боевых бронированных машин, 62 артиллерийские системы, два средства ПВО, 41 БпЛА ОТР, две ракеты, 85 автомобилей и три единицы специальной техники. Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили два пункта , состав боеприпасов, средство ПВО, три артсистемы, станцию РЭБ и шесть районов сосредоточения личного состава противника.

На Харьковском направлении в общей сложности произошло десять боевых столкновений. Бои шли у Волчанска и Глубокого. Враг активно задействовал для поддержки авиацию.

На Купянском направлении количество атак вчера остановилось на цифре три. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Песчаного Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении наши войска отразили девять атак оккупантов в районах населенных пунктов Грековка и Макеевка Луганской области.

На Северском направлении Силами обороны отражены 11 штурмовых действий вблизи Спорного, Белогоровки, Раздолевки и Выемки Донецкой области.

На Краматорском направлении Силы обороны пресекли шесть попыток противника прорвать оборону в районах Григорьевки, Ивановского, Андреевки и Часового Яра в Донецкой области.

На Торецком направлении враг совершил 20 атак. Концентрировал свои усилия в направлении Нью-Йорка, Северного и Железного. Поддерживал свои действия ударами бомбардировочной авиации.

На Покровском направлении нашими защитниками отражено 41 штурмовое действие в районах населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Прогресс, Новоселовка Первая и Яснобродовка Донецкой области, где агрессор, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Прасковьевки, Карловки и Константиновки, где враг восемь раз пытался захватить наши укрепления.

На Времивском направлении агрессор совершил два безуспешных штурма возле Водяного и Константиновки Донецкой области. Три раза бил УАБ в район Великой Новоселки.

На Ореховском и Гуляйпольском направлениях оккупанты вчера активных наступательных действий захватчики не вели.

На Приднепровском направлении подразделения наших войск отразили 2 атаки противника в районе Крынок, враг успеха не имел.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок оккупантов не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет проводящую диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории РФ, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.