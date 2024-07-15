Премьер Эстонии подала в отставку в ожидании назначения главным дипломатом ЕС

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас, которая должна занять должность высокого представителя ЕС по вопросам иностранных дел и политики безопасности, в понедельник, 15 июля, подала президенту Алару Карису заявление об отставке, сообщает Европейская правда.

В понедельник правительство во главе с Каллас собралось на внеочередное заседание, на котором премьер и все правительство подали в отставку.

До вступления в должность нового правительства Каллас продолжит исполнять обязанности премьер-министра.

Она выразила надежду, что новое правительство будет сформировано достаточно быстро.

Кая Каллас занимала должность премьер-министра Эстонии с января 2021 года.

Напомним, 29 июня министра климата Кристена Михала выбрали кандидатом в премьер-министры Эстонии ввиду того, что Кая Каллас станет верховным представителем ЕС по внешней политике и политике безопасности и заменит на этом посту Жозепа Борреля.

Предполагается, что новое правительство во главе с Михалом начнет работу в конце июля или в начале августа.