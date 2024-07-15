НАТО увеличит присутствие в Украине для подготовки к вступлению – СМИ

Саммит Североатлантического альянса в Вашингтоне 9-11 июля принял решение об увеличении присутствия НАТО в Украине, в частности назначении специального представителя в Киеве, сообщает Европейская правда.

Согласно решению саммита Альянса, представительство НАТО в Украине сменит руководителя, который будет иметь новый статус – будет специальным представителем генерального секретаря.

Сейчас союзники ведут переговоры о том, кто займет должность. По данным нескольких источников издания, европейские члены НАТО настаивают, что это не должен быть американец, чтобы сбалансировать влияние США.

Также принципиально изменится натовское присутствие в Киеве – и численность, и уровень.

"Появится большое количество "прикомандированных офицеров" от государств-союзников, ответственных за ключевые направления. Словом, за работу с Украиной берутся серьезно. И это стало, наверное, ключевым изменением, которое принес Вашингтонский саммит" , – говорится в сообщении.

Перед новой структурой НАТО в Киеве поставили задачу добиться готовности Украины к вступлению, в частности в проведении реформ сектора безопасности и обороны.

"Это, наверное, главная положительная новость. Потому что если бюрократическая машина начинает работать над тем, чтобы Украина стала членом НАТО, то это намерение уже есть не только на уровне политиков, и его действительно планируют воплотить. Конечно, если Украина сама будет оставаться на этом пути" , – отмечает издание.

Напомним, на саммите НАТО также согласовали создание новой структуры для координации всех видов помощи Украине в долгосрочной перспективе, которая будет называться "Помощь НАТО по безопасности и тренировки для Украины" (NSATU).