Зеленский рассказал об ожиданиях от прихода к власти в США Республиканской партии

Президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова сотрудничать с любой политической силой в США, в частности Республиканской партией в случае ее прихода к власти. Об этом он сказал во время встречи с украинскими журналистами в Киеве в понедельник, 15 июля, сообщает Европейская правда.

Глава государства отметил, что Киев будет развивать отношения с США независимо от результатов грядущих выборов президента и части Конгресса.

"Что касается окончания войны, какое видение у потенциального президента, одного из кандидатов на пост президента Трампа: общие вещи мне понятны. Я думаю, что если господин Дональд Трамп станет президентом, то мы будем работать. Я этого не боюсь" , – подчеркнул он.

Зеленский отметил, что среди республиканцев есть разные позиции, в том числе и "более правые, радикальные".

"Но хочу вам сказать: большинство в Республиканской партии поддерживает Украину и народ Украины" , – подытожил он.

Отдельно президент прокомментировал угрозу потери помощи США в случае избрания президентом Трампа, заявив, что поддержку в 40 миллиардов евро на 2025 год, согласованную на саммите НАТО, пересматривать не будут.

Напомним, ранее экс-президент США Дональд Трамп похвастался, что способен закончить войну в Украине до своей инаугурации в январе.

По данным издания Politico, в команде Трампа якобы серьезно рассматривают вариант "сделки с Кремлем" для прекращения российско-украинской войны, которая означала бы отказ от вступления Украины и Грузии в НАТО и территориальные уступки Украины.