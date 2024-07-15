Зеленский намекнул на проблемы с соглашением по безопасности с Польшей

Президент Владимир Зеленский заявил о проблемах заключения договоренностей с некоторыми партнерами Украины, в частности теми, где в коалиционных правительствах есть противники большей помощи Киеву, среди них намекнув на Польшу. Об этом он сказал во время встречи с журналистами в Киеве в понедельник, 15 июля, сообщает Европейская правда.

Говоря о проблемах сохранения поддержки Украины на Западе, Зеленский признал, что некоторые лидеры "хотели бы нас толкнуть" в определенную сторону, но "сегодня они боятся политической ответственности" из-за отношения их обществ.

"Безусловно, есть коалиционные правительства, где ты договариваешься с лидером и он тебя поддерживает, а там где-то кто-то из министров из другой партии, которая против Украины, и он блокирует (решение. – Ред.)" , – отметил Зеленский

"А представьте себе, что это, например, министр обороны. И представьте себе: вы подписали документы, вы все проголосовали, и большинство в той стране это поддержало, а министр обороны – заблокировал. И такого очень много. Этот микроменеджмент – он ежедневный" , – добавил он.

На уточняющий вопрос корреспондента "ЕвроПравды", идет ли речь в этом случае о Польше, Зеленский вместо ответа неопределенно кивнул и продолжил: "Это непросто. Над этим надо работать" .

На прошлой неделе польский министр обороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Польша не будет сбивать российские ракеты, которые летят в ее сторону через Украину, без решения НАТО. При этом такая опция предусмотрена в подписанном Украиной двустороннем договоре по безопасности с Польшей.

Заметим, что Косиняк-Камыш является представителем Польской крестьянской партии в коалиционном правительстве Польши, которая является более скептической в отношении к поддержке Украины.

В то же время случаев, когда заявления лидеров или высокопоставленных чиновников стран Евросоюза противоречили поддержке Украины, в ЕС немного.