Бывшего разведчика ГУР Червинского выпустят под залог

Суд по делу бывшего военнослужащего Главного управления разведки и Сил специальных операций Романа Червинского предоставил подозреваемому возможность выйти на свободу под залог в девять млн грн. Со ссылкой на адвоката Константина Глобу, сообщает Зеркало недели.

По информации Глобы, 27 народных депутатов и отдельно 51 человек изъявили желание взять Червинского на поруки.

Роман Червинский обвиняется в несогласованных действиях со Службой безопасности Украины во время спецоперации по вербовке российского пилота. Согласно обвинению, россияне получили от Червинского информацию об аэродроме «Канатово» в Кропивницком районе, по которому россияне нанесли удар 23 июля 2022 года. Тогда погибли три человека, 19 получили ранения.

Роман Червинский заявляет, что операцию в целом проводило СБУ, а дело против него – сфабриковано по политическим мотивам.

С апреля 2023 года Червинский находится под стражей без альтернативы залога.