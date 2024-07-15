Колишнього розвідника ГУР Червінського випустять під заставу

Суд у справі колишнього військовослужбовця Головного управління розвідки та Сил спеціальних операцій Романа Червінського надав підозрюваному можливість вийти на волю під заставу дев'ять млн грн. З посиланням на адвоката Костянтина Глобу, повідомляє Дзеркало тижня.

За інформацією Глоби, рішення ухвалив апеляційний суду Кропивницького, призначивши заставу у 9,2 млн грн. Крім того, 27 народних депутатів та окремо 51 людина виявили бажання взяти Червінського на поруки.

Романа Червінського звинувачують у неузгоджених діях із Службою безпеки України під час спецоперації з вербування російського пілота. Відповідно до обвинувачення, росіяни отримали від Червінського інформацію про аеродром «Канатове» у Кропивницькому районі, по якому росіяни завдали удару 23 липня 2022 року. Тоді загинули троє людей, 19 зазнали поранень.

Натомість Роман Червінський заявляє, що операцію загалом проводило СБУ, а справа проти нього – сфабрикована з політичних мотивів.

З квітня 2023 Червінський знаходиться під вартою без альтернативи застави.