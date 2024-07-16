"Попасть Трампу в яблочко": Байден назвал свое высказывание ошибкой

Президент США Джо Байден назвал ошибкой свое высказывание "пришло время попасть Трампу в яблочко" накануне покушения на бывшего президента, уточнив, что имел в виду сосредоточиться на действиях оппонента.﻿﻿ Об этом он сказал в интервью NBC News, сообщает Украинская правда.

Речь идет о том, что Байден недавно заявил донорам во время частного разговора, что "пришло время попасть Трампу в яблочко".

Президент сказал, что употребление этого слова было "ошибкой", но он отверг более серьезную критику, сказав, что это была лишь языковая фигура, и что именно Трамп является тем, кто ввел насильственную риторику.

"Я не говорил "прицел". Я имел в виду "в яблочко". Я имел в виду сосредоточиться на нем. Сосредоточиться на том, что он делает, сосредоточиться на его политике, сосредоточиться на количестве лжи, которую он сказал во время дебатов" , – сказал Байден.

"Я не тот, кто сказал, что хочу быть диктатором в первый же день, я не тот, кто отказался признать результаты выборов. Я не тот человек, который сказал, что не примет результат этих выборов автоматически. Нельзя любить свою страну только тогда, когда ты побеждаешь. Поэтому я сосредоточился на том, что он говорит, и я имею в виду идею" , – добавил он.

Относительно риторики, которая может непреднамеренно подстрекать кого-то к насилию, Байден сказал, что угроза со стороны его оппонента слишком серьезна, чтобы ее игнорировать.

"Я не прибегал к такой риторике. Мой оппонент прибегает к такой риторике" , – сказал президент США.

Ранее Байден дважды осудил покушение на бывшего президента Дональда Трампа и объявил ряд мер по расследованию нападения и укреплению безопасности.

Также Байден обратился к нации из Овального кабинета Белого дома, подчеркнув в своей речи необходимость "снизить температуру" в политике.