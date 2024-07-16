На Киевщине упали обломки "Шахедов": повреждены здания, горела стерня

Во время ночной дроновой атаки на Киевщине работали силы ПВО, обломки сбитых "Шахедов" упали на частный двор, горела стерня, повреждены нежилые здания.﻿﻿ Об этом заявил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, сообщает Украинская правда.

"Ночью враг атаковал наш регион ударными дронами. Сигнал воздушной тревоги объявлялся дважды и продолжался почти всю ночь. В области работали силы ПВО. Падение обломков дронов фиксируются в 2 районах" , – говорится в сообщении.

Глава ОВА уточнил, что в одном из населенных пунктов обломки упали на частный двор, произошло возгорание стерни. Пожар уже потушили. Также повреждены два нежилых здания, в частности выбиты окна, посечены фасады.

Кроме того, зафиксировали падение обломков за пределами населенных пунктов на открытой местности.