На Киевщине упали обломки "Шахедов": повреждены здания, горела стерня
Во время ночной дроновой атаки на Киевщине работали силы ПВО, обломки сбитых "Шахедов" упали на частный двор, горела стерня, повреждены нежилые здания. Об этом заявил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко, сообщает Украинская правда.
"Ночью враг атаковал наш регион ударными дронами. Сигнал воздушной тревоги объявлялся дважды и продолжался почти всю ночь. В области работали силы ПВО. Падение обломков дронов фиксируются в 2 районах", – говорится в сообщении.
Глава ОВА уточнил, что в одном из населенных пунктов обломки упали на частный двор, произошло возгорание стерни. Пожар уже потушили. Также повреждены два нежилых здания, в частности выбиты окна, посечены фасады.
Кроме того, зафиксировали падение обломков за пределами населенных пунктов на открытой местности.
"Объекты гражданской и критической инфраструктуры не повреждены. Пострадавших нет", − подытожил Кравченко.