Генштаб: На фронте 119 столкновений, РФ концентрирует усилия в сторону Нью-Йорка

За прошедшие сутки произошло 119 боевых столкновений между Силами обороны Украины и российскими войсками. Оккупанты сосредотачивают свои усилия в сторону Нью-Йорка и Северного на Торецком направлении.

Об этом говорится в возведении Генерального штаба ВСУ по состоянию на 8:00 16 июля.

По уточненной информации, за минувшие сутки враг нанес по позициям наших войск и населенным пунктам один ракетный удар одной ракетой, 131 авиационный удар, при этом сбросив 135 управляемых авиационных бомб, задействовал для поражения 909 дронов-камикадзе, совершил 4323 обстрела, из них 1 из реактивных систем залпового огня

Авиационные удары противника, в частности, получили районы населенных пунктов Волчанск, Липцы, Ветеринарное, Борщево, Глубокое, Веселое, Белый Колодец Харьковской области; Серебрянское лесничество; Торское, Часов Яр, Екатериновка, Елизаветовка, Старомлиновка, Макаровка, Нью-Йорк, Торецк, Александрополь, Желанне, Ивановка, Новоселовка Первая Донецкой области; Отрадокаменка, Николаевка, Токаровка Херсонской области.

Вчера авиация и ракетные войска и артиллерия Сил обороны нанесли поражение по 11 районам сосредоточения личного состава, пункта управления, двум средствам ПВО, РЛС и станции РЭБ противника.

На Харьковском направлении всего произошло 18 боевых столкновений. Бои шли у Волчанска и Глубокого. Враг активно задействовал для поддержки штурмовых действий авиацию.

На Купянском направлении количество атак вчера составило пять. Силы обороны отражали штурмовые действия противника возле Петропавловки Харьковской области и Стельмаховки Луганской области.

На Лиманском направлении наши войска отразили восемь атак оккупантов в районах населенных пунктов Невского Луганской и Тернов Донецкой областей.

На Северском направлении Силами обороны отражены семь штурмовых действий вблизи Белогоровки Луганской области, Раздолевки, Верхнекаменского и Спорного Донецкой области.

На Краматорском направлении Силы обороны приостановили шесть попыток противника прорвать оборону в районах Григорьевки и Часового Яра Донецкой области.

На Торецком направлении враг совершил 14 атак. Концентрировал свои усилия в направлении Нью-Йорка и Северного. Поддерживал свои действия ударами бомбардировочной и штурмовой авиации.

На Покровском направлении нашими защитниками отражено 31 штурмовое действие в районах населенных пунктов Новоселовка Первая, Новоалександровка, Прогресс и Яснобродовка Донецкой области, где агрессор, при поддержке авиации, пытался вытеснить наши подразделения с занимаемых позиций.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах Красногоровки, Прасковьевки и Карловки, где враг 17 раз пытался захватить наши укрепления.

На Времевском направлении агрессор совершил семь безуспешных штурмов возле Водяного, Константиновки и Макаровки Донецкой области. Трижды оккупанты безуспешно штурмовали наши позиции на Ореховском направлении, в районе Малой Токмачки и Новоандреевки.

На Приднепровском направлении противник не оставляет попыток выбить наши подразделения с занимаемых позиций. Три неудачных штурма вражеской пехоты были отражены украинскими воинами.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка без существенных изменений. Признаков формирования наступательных группировок окупантов не выявлено.

На границе с Черниговской и Сумской областями противник сохраняет проводящую диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, наращивает плотность минно-взрывных заграждений вдоль государственной границы Украины.