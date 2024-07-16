Закрытие дела против Трампа: Минюст США обжалует решение

Министерство юстиции США заявило, что подаст апелляцию на решение окружной судьи штата Флорида Эйлин Кэннон, которая постановила закрыть федеральное дело против Дональда Трампа относительно ненадлежащего хранения секретных документов, сообщает Европейская правда.

Кэннон, в свое время назначенная Трампом, решила закрыть дело против экс-президента, сославшись на якобы незаконное назначение спецпрокурора Министерства юстиции США Джека Смита, который является прокурором по этому делу.

Представитель офиса спецпрокурора Питер Карр заявил, что Министерство юстиции одобрило планы подачи апелляции.

"Закрытие дела расходится с единым выводом всех предыдущих судов, которые рассматривали вопрос о том, что генеральный прокурор имеет законные полномочия назначать спецпрокурора.

Министерство юстиции уполномочило спецпрокурора подать апелляцию на решение суда" , – отметил он.

Судья по делу о секретных документах и ранее принимала решения, выгодные для Трампа. Среди прочего, она откладывала судебное разбирательство по делу – которое должно было начаться в мае 2024 года, на неопределенный срок.

Напомним, нынешнее дело касается ненадлежащего хранения экс-президентом США секретных документов в своей резиденции Мар-а-Лаго во Флориде.

Трампу в целом выдвинули 37 пунктов обвинения в связи с сознательным сокрытием информации о национальной обороне, заговоре с целью препятствования органам юстиции, сокрытии документа в рамках федерального расследования и с коррупционным элементом, а также предоставлении ложных заявлений.

Самые тяжкие из этих пунктов, связанные с сокрытием документов, предусматривают наказание до 20 лет лишения свободы.