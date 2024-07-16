Индия вызвала посла Украины из-за реакции Зеленского на визит Моди в РФ
Индия вызвала украинского посла, чтобы обсудить слова президента Владимира Зеленского о встрече в России премьер-министра Индии Нарендры Моди и российского правителя Владимира Путина. Об этом пишет The Economic Times, сообщает Украинская правда.
"В понедельник Индия обсудила с послом Украины в Индии замечания, сделанные президентом Владимиром Зеленским в адрес премьер-министра Нарендры Моди во время его визита в Россию.
Как стало известно ET, МИД вызвал украинского посла в понедельник и поднял этот вопрос. Это четко указывает на недовольство Дели позицией Украины относительно комментариев Зеленского в адрес премьер-министра", – говорится в сообщении.
Также стало известно, что Индия отложила заседание совместной с Украиной рабочей группы по вопросам культуры.
На прошлой неделе Зеленский раскритиковал встречу Моди с правителем России Владимиром Путиным, назвав ее "разрушительным ударом по мирным усилиям".
Зеленский заявил:
"Печально видеть, как лидер крупнейшей в мире демократии обнимает самого известного в мире преступника в Москве".
На прошлой неделе Моди совершил двухдневный визит в Россию на 22-й ежегодный саммит Индии после трехлетнего перерыва. Последний саммит состоялся в декабре 2021 года, когда Путин посетил Дели. Сообщается, что визит Моди дал "большой толчок экономическому партнерству" с РФ.