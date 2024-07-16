В Минобороны рассказали, какие последствия для тех, кто не обновит данные до 16 июля

В Министерстве обороны Украины рассказали об ответственности граждан, которые не обновят свои персональные данные или не станут на военный учет до 16 июля. Согласно разъяснениям, следует различать две категории ответственных лиц, пишет Ярослава Борзова, РБК-Украина.

Ответственность для первой категории

Граждане, состоящие на учете, но не обновившие свои данные, могут быть привлечены к ответственности по части третьей статьи 210-1 КУоАП (нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации).

Ответственность для второй категории

Лица, не вставшие на военный учет и не обновившие свои данные, могут быть привлечены к административной ответственности по части третьей статьи 210 КУоАП (нарушение правил военного учета).

В случае уклонения от учета после предупреждения руководителя ТЦК и СП они могут быть привлечены к уголовной ответственности по части первой статьи 337 УКУ и к административной ответственности по части третьей статьи 210-1 КУоАП (нарушение законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации).

Привлечение к ответственности

В Минобороны подчеркивают, что автоматическое привлечение к ответственности не предусмотрено. В случаях нарушения правил военного учета или законодательства о мобилизационной подготовке и мобилизации, ТЦК СП будет направлять письменное уведомление в органы Нацполиции Украины о задержании таких граждан и доставлении в ТЦК для привлечения к ответственности и обеспечения исполнения воинской обязанности.

Процедура вручения повесток

Повестки, сформированные с помощью Единого государственного реестра призывников, военнообязанных и резервистов, после подписания руководителем ТЦК квалифицированной электронной подписью могут:

централизованно печататься вместе с описанием вложения и направляться военнообязанным и резервистам средствами почтовой связи заказным почтовым отправлением с описанием вложения и уведомлением о вручении;

вручаться военнообязанным и резервистам во время оповещения.

Мобилизационный ресурс

Указывается, что определение объема мобилизационного ресурса осуществляется на уровне высших органов военного управления государства. В Минобороны отмечают, что не все выполнившие требования нового закона о мобилизации по обновлению персональных данных будут подлежать мобилизации.

Что предшествовало

Напомним, новый закон о мобилизации, который накануне приняла Рада, обязал граждан Украины с 18 мая в течение 60 дней обновить свои военно-учетные данные.

Следовательно, обновить свои данные можно, сходя в территориальные центры комплектования или ЦПАУ, а также в приложении "Резерв+".

В Минобороны ранее отмечали, что подтверждает факт обновления данных метка времени в электронном или бумажном военно-учетном документе.

Также недавно сообщалось о том, что украинских мужчин, не обновивших военно-учетные данные, после 16 июля могут объявлять в розыск.