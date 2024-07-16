В Евросоюзе паникуют из-за кандидатуры вице-президента от Трампа – СМИ

В Европе уже нарастает беспокойство относительно второго президентского срока Дональда Трампа и его влияния на внешнюю политику США. Назначение сенатора от штата Огайо Джей Ди Вэнса в предвыборный штаб лишь усилило сомнения по поводу приверженности потенциальной новой администрации Украине и НАТО. ﻿Об этом сообщает Politico, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

"Это катастрофа для Украины" , - заявил один из высокопоставленных чиновников ЕС после того, как Трамп объявил Вэнса в качестве своего кандидата на пост вице-президента США.

Отношение Вэнса к Украине неоднозначное. В 2022 году он выразил безразличие к ее судьбе, заявив в интервью: "Мне, честно говоря, безразлично, что произойдет с Украиной" .

Однако в феврале 2024 года, во время первого выступления на Мюнхенской конференции по безопасности, Вэнс призвал к пересмотру американской поддержки Украины, а также пропустил встречу с украинской делегацией и другими сенаторами.

В последнее время риторика сенатора стала более жесткой. 39-летний политик осуждает зависимость Европы от США в вопросах военных расходов. В частности, он критикует Германию за то, что она не достигла целевого показателя НАТО по оборонным расходам в 2% от ВВП.