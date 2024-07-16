У Євросоюзі панікують через кандидатуру віцепрезидента від Трампа – ЗМІ

У Європі вже наростає занепокоєння щодо другого президентського терміну Дональда Трампа і його впливу на зовнішню політику США. Призначення сенатора від штату Огайо Джей Ді Венса до передвиборчого штабу лише посилило сумніви щодо прихильності потенційної нової адміністрації до України та НАТО. ﻿Про це пише Politico, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Це катастрофа для України" , - заявив один із високопоставлених чиновників ЄС після того, як Трамп оголосив Венса своїм кандидатом на посаду віцепрезидента США.

Ставлення Венса до України неоднозначне. У 2022 році він висловив байдужість до її долі, заявивши в інтерв'ю: "Мені, чесно кажучи, байдуже, що станеться з Україною" .

Однак у лютому 2024 року, під час першого виступу на Мюнхенській конференції з безпеки, Венс закликав до перегляду американської підтримки України, а також пропустив зустріч з українською делегацією та іншими сенаторами.

Останнім часом риторика сенатора стала більш жорсткою. 39-річний політик засуджує залежність Європи від США в питаннях військових витрат. Зокрема, він критикує Німеччину за те, що вона не досягла цільового показника НАТО з оборонних витрат у 2% від ВВП.