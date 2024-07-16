ЕС срочно готовит предложение о кредите Украине на 50 млрд долларов под активы РФ

Еврокомиссия планирует "очень скоро" внести предложение о пакете кредитов на сумму 50 млрд долларов под зало замороженных российских активов для поддержки Украины, чтобы успеть к концу года завершить законодательную работу.﻿ Об этом заявил еврокомиссар по экономике Паоло Джентилони, пишет Александр Белоус, РБК-Украина.

"Начальный момент этого процесса очень срочный. Вот почему, а также из-за саммита G7 на следующей неделе, комиссия интенсивно работает над тем, чтобы как можно скорее, то есть очень скоро, вынести предложение на обсуждение" , - сказал он перед встречей министров финансов Евросоюза в Брюсселе.

ЕС ищет способы обойти противодействие поддержке Украины со стороны Венгрии, самой пророссийской страны ЕС, которая в настоящее время председательствует в блоке. Будапешт встал на пути миллиардов евро срочно необходимой военной помощи для Киева.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также ошеломил западных союзников, стремящихся создать единый фронт по Украине, когда в начале этого месяца он отправился в Москву для встречи с Владимиром Путиным.

Еврокомиссия, работает над механизмом, который будет гарантирован за счет резерва в европейском бюджете, но это возможно только до конца года.

"Непрерывность поддержки Украины является одной из важнейших особенностей этого нового пакета кредитов, поскольку мы хотим дать четкий сигнал о том, что страны G7 и другие страны мира продолжат поддерживать Украину столько, сколько потребуется" , - добавил Джентилони.

Кредит на 50 млрд долларов

Страны ЕС планируют предоставить до 60% необходимых средств на кредит для Украины в размере 50 млрд долларов.

Напомним, лидеры "Большой семерки" в ходе саммита в июне в Италии согласовали предоставление Украине кредита в размере 50 млрд долларов за счет доходов от российских активов, которые заморожены в странах Запада с начала полномасштабной войны в Украине. Деньги намерены передать Украине уже до конца 2024 года.